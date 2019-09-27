Олимпийская чемпионка по велоспорту стала мэром Тулы
14:00 27.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка по велоспорту. Следующие пять лет город будет возглавлять 50-летняя Ольга Слюсарева.
В Тульской городской думе она представляла партию «Единая Россия». Как сообщает «Интерфакс», кандидатуру Слюсаревой на пост мэра города поддержали 29 депутатов из 32, которые принимали участие в заседании.
Ольга Слюсарева выиграла олимпийское золото по велоспорту на треке в 2004 году. Она шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Говорит Москва
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