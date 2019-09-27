Олимпийская чемпионка по велоспорту стала мэром Тулы

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка по велоспорту. Следующие пять лет город будет возглавлять 50-летняя Ольга Слюсарева.

В Тульской городской думе она представляла партию «Единая Россия». Как сообщает «Интерфакс», кандидатуру Слюсаревой на пост мэра города поддержали 29 депутатов из 32, которые принимали участие в заседании.



Ольга Слюсарева выиграла олимпийское золото по велоспорту на треке в 2004 году. Она шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Говорит Москва

