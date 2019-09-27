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Саудовская Аравия впервые вводит туристические визы

14:12 27.09.2019 Источник: Эхо Москвы

Власти Саудовской Аравии впервые вводят туристические визы. Их смогут получать граждане полусотни стран, однако окончательного списка пока нет и включена ли в него Россия, пока неизвестно. По данным агентства Reuters, виза будет стоить 80 долларов. Туристы не смогут посещать Мекку и Медину, которые считаются священными для мусульман. На иностранцев распространят запрет на алкоголь, действующий в стране. При этом женщинам-иностранкам разрешат не носить традиционную мусульманскую одежду. Женщины также смогут посещать королевство без сопровождения родственников-мужчин. Эхо Москвы

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