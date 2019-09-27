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Чемпион мира по борьбе из США вызвал на бой Нурмагомедова

14:32 27.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Американский чемпион мира по борьбе вызвал на бой Нурмагомедова. Это 28-летний Кайл Дейк. Он дважды становился чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг.

Дейк заявил, что будет не против побороться с Хабибом на матах. «Слышал, Хабиб Нурмагомедов? Давай!» — сказал спортсмен.

В начале сентября российский боец смешанных единоборств во второй раз стал чемпионом UFC, он победил американца Дастина Порье в трёх раундах.

Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий бой весной 2020 года, напоминает «МК». Говорит Москва

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