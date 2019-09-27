Чемпион мира по борьбе из США вызвал на бой Нурмагомедова
14:32 27.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Американский чемпион мира по борьбе вызвал на бой Нурмагомедова. Это 28-летний Кайл Дейк. Он дважды становился чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг.
Дейк заявил, что будет не против побороться с Хабибом на матах. «Слышал, Хабиб Нурмагомедов? Давай!» — сказал спортсмен.
В начале сентября российский боец смешанных единоборств во второй раз стал чемпионом UFC, он победил американца Дастина Порье в трёх раундах.
Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий бой весной 2020 года, напоминает «МК». Говорит Москва
НОВОСТИ
- 14:12 27.09.2019
- Саудовская Аравия впервые вводит туристические визы
- 14:00 27.09.2019
- Олимпийская чемпионка по велоспорту стала мэром Тулы
- 13:32 27.09.2019
- Вступили в силу требования о постановке на учет беспилотных летательных аппаратов
- 13:30 27.09.2019
- Москвичка стала самой молодой участницей конкурса проектов в рамках выставки "Город: детали"
- 13:20 27.09.2019
- Памфилова предложила реформировать избирательную систему
- 13:14 27.09.2019
- Новикомбанк поздравляет с Днем машиностроителя!
- 13:05 27.09.2019
- Песков надеется, что РФ и США не дойдут до публикации стенограмм разговоров лидеров
- 13:00 27.09.2019
- Изменение правил пожарной безопасности не направлено на борьбу с курильщиками - МЧС
- 12:32 27.09.2019
- Журналистов пустили в четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС [+ВИДЕО]
- 12:20 27.09.2019
- Бойцам спецназа Росгвардии запретили использовать дальнобойное оружие на полигоне в Башкирии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать