Суд арестовал на две недели российского капитана севшего на мель в Швеции судна

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведский суд в пятницу принял решение арестовать на две недели являющегося гражданином РФ капитана грузового судна Baltic Carrier, севшего на мель у берегов шведского Хельсингборга (провинция Сконе). Об этом сообщила ТАСС консул-советник генконсульства РФ в Швеции Надежда Пронина.

"Сегодня прошли слушания по поводу заключения под стражу. Суд принял решение арестовать капитана на две недели, до суда", - сказала она.



Пронина сообщила также, что капитан "фактически подтвердил, что за несколько часов до инцидента принимал алкоголь", "выпил немного пива".

