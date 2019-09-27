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Суд арестовал на две недели российского капитана севшего на мель в Швеции судна

15:00 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведский суд в пятницу принял решение арестовать на две недели являющегося гражданином РФ капитана грузового судна Baltic Carrier, севшего на мель у берегов шведского Хельсингборга (провинция Сконе). Об этом сообщила ТАСС консул-советник генконсульства РФ в Швеции Надежда Пронина.

"Сегодня прошли слушания по поводу заключения под стражу. Суд принял решение арестовать капитана на две недели, до суда", - сказала она.

Пронина сообщила также, что капитан "фактически подтвердил, что за несколько часов до инцидента принимал алкоголь", "выпил немного пива".

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