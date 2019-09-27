Из-за АЧС введено ограничение на импорт свиней из Южной Кореи в РФ - Россельхознадзор
15:45 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россельхознадзор с 26 сентября ввел временные ограничения на поставки в Россию и транзит домашних свиней из Южной Кореи, такое решение принято из-за выявления в республике очага африканской чумы свиней (АЧС). Об говорится в материалах российского ведомства.
"В соответствии с официальными данными Международного эпизоотического бюро о регистрации очага африканской чумы свиней на территории Республики Корея, Россельхознадзор с 26 сентября 2019 г. вводит временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию со всей территории Республики Корея домашних свиней, спермы домашних свиней, полученных in vivo эмбрионов домашних свиней, продуктов убоя свиней, отходов и навоза от свиней, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки, охотничьих трофеев, а также продукции, содержащей свинину", - отмечается в сообщении.
Кроме того, введены временные ограничения на транзит по территории РФ домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней из Кореи. Ограничение не распространяется на готовую продукцию из свинины или содержащую в своем составе свинину или сырье из нее, а также сырье из свинины для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей.
НОВОСТИ
- 16:15 27.09.2019
- В церемонии прощания с Жаком Шираком примет участие президент Германии
- 16:10 27.09.2019
- Алюминиевая ассоциация выявила нарушения в 40% разрешительной документации на посуду
- 15:15 27.09.2019
- После инаугурации губернатора правительство Мурманской области ушло в отставку
- 15:00 27.09.2019
- Суд арестовал на две недели российского капитана севшего на мель в Швеции судна
- 14:32 27.09.2019
- Чемпион мира по борьбе из США вызвал на бой Нурмагомедова
- 14:12 27.09.2019
- Саудовская Аравия впервые вводит туристические визы
- 14:00 27.09.2019
- Олимпийская чемпионка по велоспорту стала мэром Тулы
- 13:32 27.09.2019
- Вступили в силу требования о постановке на учет беспилотных летательных аппаратов
- 13:30 27.09.2019
- Москвичка стала самой молодой участницей конкурса проектов в рамках выставки "Город: детали"
- 13:20 27.09.2019
- Памфилова предложила реформировать избирательную систему
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать