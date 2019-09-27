Из-за АЧС введено ограничение на импорт свиней из Южной Кореи в РФ - Россельхознадзор

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россельхознадзор с 26 сентября ввел временные ограничения на поставки в Россию и транзит домашних свиней из Южной Кореи, такое решение принято из-за выявления в республике очага африканской чумы свиней (АЧС). Об говорится в материалах российского ведомства.

"В соответствии с официальными данными Международного эпизоотического бюро о регистрации очага африканской чумы свиней на территории Республики Корея, Россельхознадзор с 26 сентября 2019 г. вводит временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию со всей территории Республики Корея домашних свиней, спермы домашних свиней, полученных in vivo эмбрионов домашних свиней, продуктов убоя свиней, отходов и навоза от свиней, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки, охотничьих трофеев, а также продукции, содержащей свинину", - отмечается в сообщении.

Кроме того, введены временные ограничения на транзит по территории РФ домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней из Кореи. Ограничение не распространяется на готовую продукцию из свинины или содержащую в своем составе свинину или сырье из нее, а также сырье из свинины для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей.



