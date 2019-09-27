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В церемонии прощания с Жаком Шираком примет участие президент Германии

16:15 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Германии Франк- Вальтер Штайнмайер примет участие в церемонии прощания с ушедшим из жизни экс-президентом Франции Жаком Шираком. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс- службы главы германского государства.

"Президент отправится в понедельник, 30 сентября, в Париж и примет там участие в траурной церемонии", - отметили в пресс-службе. Там также сообщили, что намеченная на понедельник поездка Штайнмайера в Рурскую область будет перенесена.

Зять Ширака Фредерик Сала-Бару сообщил в четверг, что экс-президент умер утром в окружении своих близких.


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