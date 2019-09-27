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В манифестациях по защите климата приняли участие около миллиона итальянцев - СМИ

16:45 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка одного миллиона человек - в основном школьники и студенты - приняли участие в манифестациях против изменения климата, которые в пятницу прошли в более чем 160 итальянских городах. С таким утверждением выступили организаторы акций, передает новостной канал "РАИ-ньюс-24".

По его информации, в Риме на улицы вышли более 100 тыс. активистов, обеспокоенных темой повышения уровня мирового океана и средней глобальной температуры, таяния ледников и уменьшения биоразнообразия. Участники климатической забастовки держали в руках плакаты с призывами к властям не допустить дальнейшего потепления климата: "Нужно действовать немедленно", "Мы имеем право на будущее", "Мы пропускаем уроки, чтобы преподать их вам" и множество других. Маршрут протестующих в итальянской столице начинался на центральной площади Республики, откуда они двинулись в сторону площади Мадонны ди Лорето, на которой организаторы установили сцену.

В Милане, по некоторым оценкам, в аналогичной акции приняли участие около 200 тыс. человек. Активисты сожгли макет Земли перед Миланским кафедральным собором (Дуомо) - одной из главных городских достопримечательностей. "Это символ нашего горящего мира, - приводит газета "Репубблика" слова организаторов. - Наш дом в огне, мы хотим его спасти".

Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Неаполя, Флоренции, Болоньи, Генуи, Турина и других крупных итальянских городов.


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