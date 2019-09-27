В манифестациях по защите климата приняли участие около миллиона итальянцев - СМИ
16:45 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка одного миллиона человек - в основном школьники и студенты - приняли участие в манифестациях против изменения климата, которые в пятницу прошли в более чем 160 итальянских городах. С таким утверждением выступили организаторы акций, передает новостной канал "РАИ-ньюс-24".
По его информации, в Риме на улицы вышли более 100 тыс. активистов, обеспокоенных темой повышения уровня мирового океана и средней глобальной температуры, таяния ледников и уменьшения биоразнообразия. Участники климатической забастовки держали в руках плакаты с призывами к властям не допустить дальнейшего потепления климата: "Нужно действовать немедленно", "Мы имеем право на будущее", "Мы пропускаем уроки, чтобы преподать их вам" и множество других. Маршрут протестующих в итальянской столице начинался на центральной площади Республики, откуда они двинулись в сторону площади Мадонны ди Лорето, на которой организаторы установили сцену.
В Милане, по некоторым оценкам, в аналогичной акции приняли участие около 200 тыс. человек. Активисты сожгли макет Земли перед Миланским кафедральным собором (Дуомо) - одной из главных городских достопримечательностей. "Это символ нашего горящего мира, - приводит газета "Репубблика" слова организаторов. - Наш дом в огне, мы хотим его спасти".
Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Неаполя, Флоренции, Болоньи, Генуи, Турина и других крупных итальянских городов.
НОВОСТИ
- 17:40 27.09.2019
- Диалог РФ и США по выполнению Договора о СНВ может продолжиться в ноябре - НАТО
- 17:10 27.09.2019
- Оборот столичных кафе и ресторанов растет, заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов
- 16:15 27.09.2019
- В церемонии прощания с Жаком Шираком примет участие президент Германии
- 16:10 27.09.2019
- Алюминиевая ассоциация выявила нарушения в 40% разрешительной документации на посуду
- 15:45 27.09.2019
- Из-за АЧС введено ограничение на импорт свиней из Южной Кореи в РФ - Россельхознадзор
- 15:15 27.09.2019
- После инаугурации губернатора правительство Мурманской области ушло в отставку
- 15:00 27.09.2019
- Суд арестовал на две недели российского капитана севшего на мель в Швеции судна
- 14:32 27.09.2019
- Чемпион мира по борьбе из США вызвал на бой Нурмагомедова
- 14:12 27.09.2019
- Саудовская Аравия впервые вводит туристические визы
- 14:00 27.09.2019
- Олимпийская чемпионка по велоспорту стала мэром Тулы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать