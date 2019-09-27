Алюминиевая ассоциация выявила нарушения в 40% разрешительной документации на посуду

16:10

Около 40% деклараций о соответствии на посуду, произведенную из алюминия, выданы с нарушениями. Такие выводы сделаны по итогам комплексного анализа данных за 2018-2019 годы, проведенного Алюминиевой ассоциацией.

Экспертизе подверглись более 800 документов, и около 40% из них были выданы на основании протоколов лабораторий, не аккредитованных в установленном порядке, что является прямым нарушением законодательства РФ. Отсутствие испытаний продукции в полном объеме увеличивает риск появления на российском рынке небезопасных для здоровья товаров.

В рамках борьбы с распространением контрафактной продукции Алюминиевая ассоциация направила информацию о выявленных нарушениях в Роспотребнадзор для принятия административных мер с целью защиты интересов потребителей и добросовестных производителей. Так, управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу на основании полученных материалов провело внеплановые проверки, по итогам которых в отношении трех поставщиков были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Ответы других территориальных подразделений Роспотребнадзора о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях в отношении поставщиков алюминиевой посуды ожидаются в ближайшее время.

«Алюминия ассоциация будет продолжать работу по защите от недоброкачественной продукции как потребителей, так и ответственных производителей, потому что количество выявляемых нарушений беспрецедентно. В данном случае речь идет о здоровье людей, поэтому совместные усилия все участников отрасли так важны», - отметила Ирина Казовская, сопредседатель Алюминиевой ассоциации.

По информации Алюминиевой ассоциации