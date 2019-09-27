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Оборот столичных кафе и ресторанов растет, заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов

17:10 27.09.2019 Источник: НГ-Online

Почти на 11% увеличился оборот московских предприятий общественного питания, сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов. По его словам, такая ситуация характерна для точек общепита разного формата: от крупных ресторанов до небольших кафе и бистро. «Оборот московских организаций общественного питания за 7 месяцев 2019 года достиг 110 млрд рублей», - заявил Владимир Ефимов. По его данным, рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 10,7%, а крупные и средние точки зафиксировали рост оборота более 11% (83 млрд рублей).

Министр правительства Москвы Денис Тихонов отмечает, что каждый восьмой рубль, заработанный предприятиями сферы общественного питания в России – заработали именно кафе и рестораны в Москве. «Более 50% оборота приходится на Центральный административный округ», – констатирует глава Департамента экономической политики и развития столицы. По словам Тихонова, подобный рост обеспечивают комфортные условия ведения бизнеса в мегаполисе. Кроме того, росту способствуют увеличивающийся год от года поток туристов, рост доходов москвичей, развитая инфраструктура и другие экономические факторы. 

Также становится больше и самих точек общественного питания: на 100 тыс. человек в столице приходится 80 заведений, с 2016 года обеспеченность населения Москвы ресторанами общедоступной сети выросла на 8%. «В Нью-Йорке число ресторанов за тот же период увеличилось на 5% - до 310, в Париже на 14% – до 367. Нам есть, к чему стремиться», – полагает Денис Тихонов. 

Как отмечают в департаменте, в Лондоне и Сингапуре число ресторанов наоборот, сократилось на 30% и 43%: в британской столице на 100 тыс. человек сейчас приходится 201 заведение, в азиатской городе-государстве – 43.

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