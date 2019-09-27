Диалог РФ и США по выполнению Договора о СНВ может продолжиться в ноябре - НАТО
17:40 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередная сессия консультативной комиссии по выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с участием США и России может пройти в ноябре. Об этом заявил директор Центра НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения Уильям Альберк, выступая в Европарламенте.
"США и РФ возобновили переговоры по стратегической безопасности. Они встречались в этом году в Праге и Женеве. Они продолжат этот диалог. Двусторонняя комиссия по СНВ должна провести встречу, полагаю, в ноябре", - сказал он.
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