К 80 часам исправительных работ приговорил суд автора шуточной петиции о присоединении Латвии к США

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Видземского предместья Риги осудил автора шуточной петиции о присоединении Латвии к США Дениса Бартецкого, приговорив его к 80 часам исправительных работ. Об этом Бартецкий сообщил в своем "Фейсбуке" в пятницу.

"Осудили. Здравый смысл - не самая сильная сторона нашей системы, - написал он. - Итого: 80 часов общественных работ и год пробации".

Он добавил, что прокурор изначально добивался именно такого наказания. "Обычно судья дает меньше, чем запрашивают, - написал Бартецкий. - В этом случае получилось так, как получилось".

Сбор подписей под инициативой присоединить Латвию к США стартовал на сайте общественных петиций Avaaz.org в феврале 2016 года. Одновременно на сайте начали собирать подписи и о присоединении Латвии к "Галактической империи" и о выходе страны из Солнечной системы и Млечного Пути.



