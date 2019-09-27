0
0
108
НОВОСТИ

К 80 часам исправительных работ приговорил суд автора шуточной петиции о присоединении Латвии к США

18:15 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Видземского предместья Риги осудил автора шуточной петиции о присоединении Латвии к США Дениса Бартецкого, приговорив его к 80 часам исправительных работ. Об этом Бартецкий сообщил в своем "Фейсбуке" в пятницу.

"Осудили. Здравый смысл - не самая сильная сторона нашей системы, - написал он. - Итого: 80 часов общественных работ и год пробации".

Он добавил, что прокурор изначально добивался именно такого наказания. "Обычно судья дает меньше, чем запрашивают, - написал Бартецкий. - В этом случае получилось так, как получилось".

Сбор подписей под инициативой присоединить Латвию к США стартовал на сайте общественных петиций Avaaz.org в феврале 2016 года. Одновременно на сайте начали собирать подписи и о присоединении Латвии к "Галактической империи" и о выходе страны из Солнечной системы и Млечного Пути.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:15 27.09.2019
Несмотря на санкции США исполнительный вице-президент Венесуэлы прибыла в Нью-Йорк
0
14
18:45 27.09.2019
ЕС и Лондон вновь не добились никакого результата в переговорах по Brexit
0
75
17:40 27.09.2019
Диалог РФ и США по выполнению Договора о СНВ может продолжиться в ноябре - НАТО
0
155
17:10 27.09.2019
Оборот столичных кафе и ресторанов растет, заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов
0
176
16:45 27.09.2019
В манифестациях по защите климата приняли участие около миллиона итальянцев - СМИ
0
214
16:15 27.09.2019
В церемонии прощания с Жаком Шираком примет участие президент Германии
0
247
16:10 27.09.2019
Алюминиевая ассоциация выявила нарушения в 40% разрешительной документации на посуду
0
236
15:45 27.09.2019
Из-за АЧС введено ограничение на импорт свиней из Южной Кореи в РФ - Россельхознадзор
0
249
15:15 27.09.2019
После инаугурации губернатора правительство Мурманской области ушло в отставку
0
272
15:00 27.09.2019
Суд арестовал на две недели российского капитана севшего на мель в Швеции судна
0
290

Возврат к списку