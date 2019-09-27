К 80 часам исправительных работ приговорил суд автора шуточной петиции о присоединении Латвии к США
18:15 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд Видземского предместья Риги осудил автора шуточной петиции о присоединении Латвии к США Дениса Бартецкого, приговорив его к 80 часам исправительных работ. Об этом Бартецкий сообщил в своем "Фейсбуке" в пятницу.
"Осудили. Здравый смысл - не самая сильная сторона нашей системы, - написал он. - Итого: 80 часов общественных работ и год пробации".
Он добавил, что прокурор изначально добивался именно такого наказания. "Обычно судья дает меньше, чем запрашивают, - написал Бартецкий. - В этом случае получилось так, как получилось".
Сбор подписей под инициативой присоединить Латвию к США стартовал на сайте общественных петиций Avaaz.org в феврале 2016 года. Одновременно на сайте начали собирать подписи и о присоединении Латвии к "Галактической империи" и о выходе страны из Солнечной системы и Млечного Пути.
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