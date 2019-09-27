ЕС и Лондон вновь не добились никакого результата в переговорах по Brexit
18:45 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча между главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье и министром Великобритании по вопросам Brexit Стивеном Баркли, на которой обсуждался вопрос выхода королевства из состава Евросоюза, вновь завершились безрезультатно. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в пятницу в Брюсселе по итогам переговоров.
"ЕС остается открытым и готов рассмотреть любые осуществимые и юридически действенные предложения, которые отвечают всем этим целям (в рамках соглашения от 25 ноября - прим. ТАСС)", - отмечается в нем.
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