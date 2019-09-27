Несмотря на санкции США исполнительный вице-президент Венесуэлы прибыла в Нью-Йорк
19:15 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес прибыла в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, несмотря на введенные в отношении нее санкции США. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в организации.
"Да, она выступит сегодня во вторую половину дня", - подтвердил собеседник агентства.
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