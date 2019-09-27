Несмотря на санкции США исполнительный вице-президент Венесуэлы прибыла в Нью-Йорк

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес прибыла в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, несмотря на введенные в отношении нее санкции США. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в организации.

"Да, она выступит сегодня во вторую половину дня", - подтвердил собеседник агентства.



