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Несмотря на санкции США исполнительный вице-президент Венесуэлы прибыла в Нью-Йорк

19:15 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес прибыла в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, несмотря на введенные в отношении нее санкции США. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в организации.

"Да, она выступит сегодня во вторую половину дня", - подтвердил собеседник агентства.


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