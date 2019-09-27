Премьеру документального фильма Меньшова "ВГИК 100" приурочили к празднованию юбилея вуза
19:45 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель мастерской, кинорежиссер Владимир Меньшов и его ученики Игорь Горбачев и Станислав Светлов представили документальную киноработу к столетию вуза "ВГИК 100". Премьера прошла на торжественном вечере, приуроченном к празднованию юбилея вуза, передает корреспондент ТАСС.
"Начинаем с показа фильма, посвященного столетию, созданного Владимиром Меньшовым и студентами. Конечно, будут официальные моменты, приехали послы из разных стран, будут поздравления, потому что ВГИК обучил студентов из многих стран. Наши студенты также подготовили свои номера", - сказал ТАСС ректор вуза Владимир Малышев.
Он также отметил, что вуз уже почти месяц живет во втором столетии. "Я бы даже не сказал, что мы чувствуем какой-то праздник. Когда вспоминаешь, что у тебя полжизни связано со ВГИКом - это такое тихое удовлетворение, но больше от того, что ВГИК не постарел, паутиной не покрылся, а современный институт со своими инновациями, но отрадно, что традиции - это для нас свято. Я с удовлетворением ощущаю, что, слава богу, можно потихоньку забывать о столетии, мы уже почти месяц живем во втором столетии и надо двигаться дальше", - добавил он.
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