Средства от ЮНЕСКО на восстановление исторических памятников до провинции Алеппо не дошли
20:15 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти сирийской провинции Алеппо не получили средств от ЮНЕСКО на восстановление исторических памятников, входящих в список всемирного наследия. Об этом сообщил журналистам губернатор провинции Хусейн Дияб.
Он напомнил, что в большинство объектов Старого города - исторической части города Алеппо - внесены с список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Почти все они сильно пострадали от боевиков.
"Во время операции по освобождению Алеппо боевики попытались взрывами уничтожить Старый город", - сказал он.
Большой урон был нанесен старому рынку - одному из древнейших рынков в мире, - Цитадели, мечети Омейядов и другим культурным объектам.
"Мы находимся под санкциями и не получили никаких денег от ЮНЕСКО", - сказал Дияб.
По его словам, Старый город разрушен где-то на 70%, и чтобы его восстановить, понадобятся миллиарды сирийских фунтов.
Новости
- 20:45 27.09.2019
- Законопроект о защите полицейских от клеветы в интернете будет тщательно рассмотрен в Госдуме
- 19:45 27.09.2019
- Премьеру документального фильма Меньшова "ВГИК 100" приурочили к празднованию юбилея вуза
- 19:15 27.09.2019
- Несмотря на санкции США исполнительный вице-президент Венесуэлы прибыла в Нью-Йорк
- 18:45 27.09.2019
- ЕС и Лондон вновь не добились никакого результата в переговорах по Brexit
- 18:15 27.09.2019
- К 80 часам исправительных работ приговорил суд автора шуточной петиции о присоединении Латвии к США
- 17:40 27.09.2019
- Диалог РФ и США по выполнению Договора о СНВ может продолжиться в ноябре - НАТО
- 17:10 27.09.2019
- Оборот столичных кафе и ресторанов растет, заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов
- 16:45 27.09.2019
- В манифестациях по защите климата приняли участие около миллиона итальянцев - СМИ
- 16:15 27.09.2019
- В церемонии прощания с Жаком Шираком примет участие президент Германии
- 16:10 27.09.2019
- Алюминиевая ассоциация выявила нарушения в 40% разрешительной документации на посуду
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать