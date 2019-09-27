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Средства от ЮНЕСКО на восстановление исторических памятников до провинции Алеппо не дошли

20:15 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти сирийской провинции Алеппо не получили средств от ЮНЕСКО на восстановление исторических памятников, входящих в список всемирного наследия. Об этом сообщил журналистам губернатор провинции Хусейн Дияб.

Он напомнил, что в большинство объектов Старого города - исторической части города Алеппо - внесены с список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Почти все они сильно пострадали от боевиков.

"Во время операции по освобождению Алеппо боевики попытались взрывами уничтожить Старый город", - сказал он.

Большой урон был нанесен старому рынку - одному из древнейших рынков в мире, - Цитадели, мечети Омейядов и другим культурным объектам.

"Мы находимся под санкциями и не получили никаких денег от ЮНЕСКО", - сказал Дияб.

По его словам, Старый город разрушен где-то на 70%, и чтобы его восстановить, понадобятся миллиарды сирийских фунтов.


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