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Законопроект о защите полицейских от клеветы в интернете будет тщательно рассмотрен в Госдуме

20:45 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерен самым тщательным образом изучить законопроект о защите полицейских от клеветы в интернете, когда он поступит на Охотный Ряд. Об этом сообщил в пятницу ТАСС зампредседателя комитета, единоросс Александр Хинштейн.

"Мы самым внимательным образом рассмотрим этот законопроект в случае его официального поступления в Госдуму", - сказал парламентарий. "Но прежде чем обсуждать, мы, конечно, должны увидеть конструкцию этого закона, потому что подобного рода инициативы очень остро воспринимаются обществом", - констатировал он.

Хинштейн подтвердил, что депутаты "разделяют обеспокоенность руководства МВД по поводу необходимости защиты интересов своих сотрудников и доброго имени системы". "Но в то же время нужно понимать, что авторитет завоевывается не только и не столько какими-либо запретами и ограничениями. Поэтому, помимо запретов, нужно задаться вопросом, с чем в том числе связано недоверие к работе правоохранительных органов, в частности к органам внутренних дел", - заключил он.


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