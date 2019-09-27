Законопроект о защите полицейских от клеветы в интернете будет тщательно рассмотрен в Госдуме
20:45 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерен самым тщательным образом изучить законопроект о защите полицейских от клеветы в интернете, когда он поступит на Охотный Ряд. Об этом сообщил в пятницу ТАСС зампредседателя комитета, единоросс Александр Хинштейн.
"Мы самым внимательным образом рассмотрим этот законопроект в случае его официального поступления в Госдуму", - сказал парламентарий. "Но прежде чем обсуждать, мы, конечно, должны увидеть конструкцию этого закона, потому что подобного рода инициативы очень остро воспринимаются обществом", - констатировал он.
Хинштейн подтвердил, что депутаты "разделяют обеспокоенность руководства МВД по поводу необходимости защиты интересов своих сотрудников и доброго имени системы". "Но в то же время нужно понимать, что авторитет завоевывается не только и не столько какими-либо запретами и ограничениями. Поэтому, помимо запретов, нужно задаться вопросом, с чем в том числе связано недоверие к работе правоохранительных органов, в частности к органам внутренних дел", - заключил он.
НОВОСТИ
- 20:15 27.09.2019
- Средства от ЮНЕСКО на восстановление исторических памятников до провинции Алеппо не дошли
- 19:45 27.09.2019
- Премьеру документального фильма Меньшова "ВГИК 100" приурочили к празднованию юбилея вуза
- 19:15 27.09.2019
- Несмотря на санкции США исполнительный вице-президент Венесуэлы прибыла в Нью-Йорк
- 18:45 27.09.2019
- ЕС и Лондон вновь не добились никакого результата в переговорах по Brexit
- 18:15 27.09.2019
- К 80 часам исправительных работ приговорил суд автора шуточной петиции о присоединении Латвии к США
- 17:40 27.09.2019
- Диалог РФ и США по выполнению Договора о СНВ может продолжиться в ноябре - НАТО
- 17:10 27.09.2019
- Оборот столичных кафе и ресторанов растет, заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов
- 16:45 27.09.2019
- В манифестациях по защите климата приняли участие около миллиона итальянцев - СМИ
- 16:15 27.09.2019
- В церемонии прощания с Жаком Шираком примет участие президент Германии
- 16:10 27.09.2019
- Алюминиевая ассоциация выявила нарушения в 40% разрешительной документации на посуду
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать