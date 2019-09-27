На премьеру спектакля "Тетка Чарли" по пьесе Томаса пришел Армен Джигарханян

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян посетил премьеру спектакля "Тетка Чарли" Юрия Клепикова по пьесе английского драматурга Брендона Томаса. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Он в театре. На премьере. Смотрим первый акт", - сказали в пресс-службе.

В постановке задействованы Алексей Лапшин, Дмитрий Володин, Михаил Железнов, Лана Крымова, Светлана Макарова, Анастасия Смоктуновская и другие артисты. По сюжету двое студентов Оксфорда Джек и Чарли представили своего друга Бабса, переодетого в женское платье, в качестве тетки- миллионерши Чарли, чтобы устроить свидание со своими возлюбленными.

Джигарханян играл одну из ролей в фильме 1975 года "Здравствуйте, я Ваша тетя!", основанном также на этой пьесе Томаса.



