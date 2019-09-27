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На встрече Лаврова с Помпео был поднят вопрос невыдачи виз представителям российской делегации

21:45 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео на состоявшейся в пятницу на полях сессии Генассамблеи ООН встрече обсудили вопрос невыдачи виз представителям российской делегации, урегулирование в Сирии и ситуацию на Украине. Об этом сообщили ТАСС в российском дипведомстве.

"Обсуждался широкий круг вопросов совместной повестки дня. Лавров подчеркнул, что Россия открыта для диалога с США в самых разных областях, однако конструктивное сотрудничество возможно только на основе уважения интересов друг друга. В этой связи отмечена тщетность попыток санкционного и любого иного давления на нашу страну, которые лишь подрывают перспективы двустороннего взаимодействия в интересах решения ключевых мировых проблем и расшатывают глобальную безопасность", - информировали в МИД.

"Обращено внимание на неприемлемость американских действий по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН, а также для двустороннего диалога", - подчеркнули в министерстве. Лавров и Помпео рассмотрели также вопросы, "касающиеся состояния двусторонних отношений".

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США обсудили и "перспективы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, в Афганистане, вокруг Украины, в регионе Ближнего Востока и Севера Африки". "Лавров выразил надежду на то, что новые власти Украины встанут на путь добросовестного выполнения Минских договоренностей", - отметили в министерстве.

"По общему мнению, основой преодоления сирийского конфликта является мирный переговорный процесс под эгидой ООН с участием всех конструктивных сил при уважении суверенитета страны, сохранении ее территориальной целостности, окончательной ликвидации террористических очагов", - обратили внимание в МИД.

Встреча Лаврова и Помпео продолжалась меньше часа.

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