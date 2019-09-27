Эксперты считают, что для продвижения нацпроектов нужен единый координационный центр

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители государственных органов и институтов развития обсуждают создание единого координационного центра для продвижения нацпроектов. Инициатива была выработана в ходе организованной ТАСС панельной дискуссии "Национальные проекты и барьеры в коммуникациях" в рамках международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2019.

В ходе дискуссии участники обсудили возможности портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, и его большой потенциал по информированию населения о реализации нацпроектов.

В настоящее время участники коммуникаций о нацпроектах со стороны государства и институтов развития пока только учатся говорить о них простым и доступным языком. При этом эффективность взаимодействия с гражданами, по большей части, измеряется в количественных отчетах о проделанной работе, отметили участники дискуссии.

"Если оценивать, что можно улучшить в коммуникациях при освещении реализации национальных проектов, то я бы предложил задуматься о внедрении механизмов координации PR-активностей по национальным проектам", - высказал свое мнение старший вице-президент, руководитель блока маркетинга и коммуникаций ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

Он пояснил, что речь может идти и о координации действий операторов нацпроектов, обмене практиками, создании "единых гайдов для продвижения проектов".

Его предложение было поддержано всеми участниками дискуссии. Как отметил управляющий директор по внешним связям и коммуникациям Российского экспортного центра Максим Филимонов, образ будущего среди людей формируется из целого набора показателей, и для единой коммуникационной платформы ими могут служит целевые показатели майского указа.