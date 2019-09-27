0
0
91
НОВОСТИ

Франция: Суд Дижона запретил родителям называть младенца именем Джихад

22:30 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд во французском городе Дижон запретил называть младенца именем Джихад, посчитав, что оно может вызвать негативную реакцию общественности и тем самым навредить ребенку. Об этом в пятницу сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный источник.

"Суд не принимает это имя, потому что считает, что оно может быть вредным для ребенка и принести ему проблемы", - отметил прокурор Дижона, подчеркнув, что решение было вынесено "в интересах годовалого младенца".

По словам источника агентства, родители ребенка выбрали ему новое имя - Джахид, которое на арабском языке имеет то же значение - сила и смелость, однако не связано с понятием войны.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:45 27.09.2019
Испания: В Малаге открылись выставки посвященные Анне Ахматовой и Николаю Рериху
0
114
22:15 27.09.2019
Эксперты считают, что для продвижения нацпроектов нужен единый координационный центр
0
143
21:45 27.09.2019
На встрече Лаврова с Помпео был поднят вопрос невыдачи виз представителям российской делегации
0
182
21:15 27.09.2019
На премьеру спектакля "Тетка Чарли" по пьесе Томаса пришел Армен Джигарханян
0
199
20:45 27.09.2019
Законопроект о защите полицейских от клеветы в интернете будет тщательно рассмотрен в Госдуме
0
239
20:15 27.09.2019
Средства от ЮНЕСКО на восстановление исторических памятников до провинции Алеппо не дошли
0
271
19:45 27.09.2019
Премьеру документального фильма Меньшова "ВГИК 100" приурочили к празднованию юбилея вуза
0
297
19:15 27.09.2019
Несмотря на санкции США исполнительный вице-президент Венесуэлы прибыла в Нью-Йорк
0
274
18:45 27.09.2019
ЕС и Лондон вновь не добились никакого результата в переговорах по Brexit
0
302
18:15 27.09.2019
К 80 часам исправительных работ приговорил суд автора шуточной петиции о присоединении Латвии к США
0
365

Возврат к списку