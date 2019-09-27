Франция: Суд Дижона запретил родителям называть младенца именем Джихад

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд во французском городе Дижон запретил называть младенца именем Джихад, посчитав, что оно может вызвать негативную реакцию общественности и тем самым навредить ребенку. Об этом в пятницу сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный источник.

"Суд не принимает это имя, потому что считает, что оно может быть вредным для ребенка и принести ему проблемы", - отметил прокурор Дижона, подчеркнув, что решение было вынесено "в интересах годовалого младенца".

По словам источника агентства, родители ребенка выбрали ему новое имя - Джахид, которое на арабском языке имеет то же значение - сила и смелость, однако не связано с понятием войны.



