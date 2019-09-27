Испания: В Малаге открылись выставки посвященные Анне Ахматовой и Николаю Рериху

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выставки "Анна Ахматова. Поэзия и жизнь" и "Николай Рерих. В поисках Шамбалы" открылись в пятницу в первом в Европе зарубежном филиале Государственного Русского музея в испанской Малаге. Как сообщили организаторы смотров, обе выставки будут доступны для всех желающих до 27 февраля 2020 года.

Как заявил корр. ТАСС посол России в Испании Юрий Корчагин, "с 2015 года испанцы и многочисленные туристы, посещающие Малагу, имеют прекрасную возможность ознакомиться с шедеврами русской живописи, которую им предоставляет филиал Государственного Русского музея, с успехом работающий в этом знаменитом средиземноморском городе". "Это уникальный проект, первый в Европе филиал всемирно известного петербургского музея, - отметил дипломат. - За это время здесь сменилась уже 21 экспозиция, в филиале музея побывало почти полмиллиона человек, он уверенно входит в десятку самых посещаемых музеев Малаги".

"Время показало, что решение властей этого города и руководства Государственного Русского музея об открытии здесь его филиала оказалось стратегически выверенным шагом, который стал не только весомым вкладом в укрепление российско-испанского культурного сотрудничества, но и, я в этом абсолютно уверен, придал Малаге тот самый дополнительный штрих, который делает ее привлекательность уникальной", - подчеркнул посол.

"В этот раз мы открываем две новые экспозиции: "Николай Рерих. В поисках Шамбалы" и "Анна Ахматова", - уточнил Корчагин. - Они помогут посетителям музея узнать еще больше о русской живописи и русской истории. А, может быть, и отыскать свою шамбалу".



