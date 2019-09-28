Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку - СМИ
08:50 28.09.2019 Источник: Интерфакс
Спецпредставитель США по Украине в пятницу подал в отставку, сообщают американские СМИ в субботу со ссылкой на источники.
По их информации, в пятницу Курт Волкер встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему об этом решении.
Издание The Daily Beast отмечает, что такое развитие событий произошло на фоне скандала вокруг летнего телефонного разговора президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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