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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку - СМИ

08:50 28.09.2019 Источник: Интерфакс

Спецпредставитель США по Украине в пятницу подал в отставку, сообщают американские СМИ в субботу со ссылкой на источники.

По их информации, в пятницу Курт Волкер встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему об этом решении.

Издание The Daily Beast отмечает, что такое развитие событий произошло на фоне скандала вокруг летнего телефонного разговора президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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