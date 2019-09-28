Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку - СМИ

08:50 Источник: Интерфакс

Спецпредставитель США по Украине в пятницу подал в отставку, сообщают американские СМИ в субботу со ссылкой на источники.

По их информации, в пятницу Курт Волкер встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему об этом решении.



Издание The Daily Beast отмечает, что такое развитие событий произошло на фоне скандала вокруг летнего телефонного разговора президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

