Белый дом ограничил доступ к беседе Трампа, признавшего, что США сами вмешиваются в выборы

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и занимавшим тогда пост посла в Вашингтоне Сергеем Кисляком, которая состоялась в мае 2017 года. С таким утверждением выступила в пятницу газета "Вашингтон пост", ссылаясь на трех бывших представителей американской администрации.

По их данным, в разговоре, состоявшемся в Белом доме, американский лидер якобы заявил, что не беспокоится по поводу приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс, поскольку Соединенные Штаты сами вмешиваются в выборы в других странах мира.



По версии газеты, слова Трампа вызвали обеспокоенность у сотрудников Белого дома, которые приняли решение ограничить доступ к тексту стенограммы беседы очень узким кругом лиц, обладающих высоким уровнем доступа к государственной тайне. Таким образом они якобы намеревались не допустить, чтобы слова президента США попали в СМИ.



Согласно данным источников, Трамп в разговоре с Лавровым также подчеркнул, что обвинения России во вмешательстве в выборы в США мешают нормальным отношениям двух стран. "У меня бы могли быть великолепные отношения с вами, если бы не наша пресса, как вы знаете", - приводит четвертый источник "Вашингтон пост" содержание слов американского лидера.



По словам другого источника издания, Трамп также в частных беседах регулярно выступал в защиту России. "Он всегда защищал Россию", - цитирует газета бывшего чиновника администрации. "Он считал, что вся эта история с вмешательством была смехотворна. Он никогда не покупался на это", - добавил он.



Ранее телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники сообщила о том, что Белый дом в последнее время ограничивал доступ сотрудников администрации Трампа к записям его телефонных разговоров с российским президентом Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

