Белый дом ограничил доступ к беседе Трампа, признавшего, что США сами вмешиваются в выборы
09:00 28.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и занимавшим тогда пост посла в Вашингтоне Сергеем Кисляком, которая состоялась в мае 2017 года. С таким утверждением выступила в пятницу газета "Вашингтон пост", ссылаясь на трех бывших представителей американской администрации.
По их данным, в разговоре, состоявшемся в Белом доме, американский лидер якобы заявил, что не беспокоится по поводу приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс, поскольку Соединенные Штаты сами вмешиваются в выборы в других странах мира.
По версии газеты, слова Трампа вызвали обеспокоенность у сотрудников Белого дома, которые приняли решение ограничить доступ к тексту стенограммы беседы очень узким кругом лиц, обладающих высоким уровнем доступа к государственной тайне. Таким образом они якобы намеревались не допустить, чтобы слова президента США попали в СМИ.
Согласно данным источников, Трамп в разговоре с Лавровым также подчеркнул, что обвинения России во вмешательстве в выборы в США мешают нормальным отношениям двух стран. "У меня бы могли быть великолепные отношения с вами, если бы не наша пресса, как вы знаете", - приводит четвертый источник "Вашингтон пост" содержание слов американского лидера.
По словам другого источника издания, Трамп также в частных беседах регулярно выступал в защиту России. "Он всегда защищал Россию", - цитирует газета бывшего чиновника администрации. "Он считал, что вся эта история с вмешательством была смехотворна. Он никогда не покупался на это", - добавил он.
Ранее телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники сообщила о том, что Белый дом в последнее время ограничивал доступ сотрудников администрации Трампа к записям его телефонных разговоров с российским президентом Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
НОВОСТИ
- 10:00 28.09.2019
- Министр обороны Латвии назвал гордостью страны легионеров СС
- 09:30 28.09.2019
- Захарова рассказала об очереди к Лаврову после его выступления в ООН
- 08:50 28.09.2019
- Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку - СМИ
- 08:40 28.09.2019
- Украина не собирается восстанавливать авиасообщение с Россией
- 08:30 28.09.2019
- В Кремле ответили на слова Саакашвили о российских планах воссоздания СССР
- 22:45 27.09.2019
- Испания: В Малаге открылись выставки посвященные Анне Ахматовой и Николаю Рериху
- 22:30 27.09.2019
- Франция: Суд Дижона запретил родителям называть младенца именем Джихад
- 22:15 27.09.2019
- Эксперты считают, что для продвижения нацпроектов нужен единый координационный центр
- 21:45 27.09.2019
- На встрече Лаврова с Помпео был поднят вопрос невыдачи виз представителям российской делегации
- 21:15 27.09.2019
- На премьеру спектакля "Тетка Чарли" по пьесе Томаса пришел Армен Джигарханян
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать