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Министр обороны Латвии назвал гордостью страны легионеров СС

10:00 28.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны. Артис Пабрикс заявил, что «обязанность народа — чтить этих патриотов Латвии».

По его словам, никому нельзя «позволять глумиться» над памятью о них, передаёт РИА Новости.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ветерана Латышского легиона СС Висвалдиса Лациса, который подозревается в реабилитации нацизма.  Говорит Москва

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