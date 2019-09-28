Министр обороны Латвии назвал гордостью страны легионеров СС

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны. Артис Пабрикс заявил, что «обязанность народа — чтить этих патриотов Латвии».

По его словам, никому нельзя «позволять глумиться» над памятью о них, передаёт РИА Новости.



Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ветерана Латышского легиона СС Висвалдиса Лациса, который подозревается в реабилитации нацизма. Говорит Москва

