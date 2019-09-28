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Мадуро сообщил о прибытии российских военных специалистов в Венесуэлу

13:00 28.09.2019 Источник: РБК

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о прибытии в страну двух российских самолетов со специалистами в военно-технической сфере. Об этом Мадуро сообщил в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в Twitter.

«Они прибыли несколько дней назад, я собирался в Москву, и приземлялись два самолета с военно-техническим персоналом. Они заменят тех, кто прибыл в страну в начале года», — сказал Мадуро.  РБК

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