Мадуро сообщил о прибытии российских военных специалистов в Венесуэлу

13:00 Источник: РБК

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о прибытии в страну двух российских самолетов со специалистами в военно-технической сфере. Об этом Мадуро сообщил в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в Twitter.

«Они прибыли несколько дней назад, я собирался в Москву, и приземлялись два самолета с военно-техническим персоналом. Они заменят тех, кто прибыл в страну в начале года», — сказал Мадуро. РБК