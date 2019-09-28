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Обвиняемого в госизмене Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде

11:00 28.09.2019 Источник: Эхо Москвы

Ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Как рассказал «Эху Москвы» адвокат «Команды 29» Иван Павлов, это позволяет надеяться на полное оправдание сотрудника ЦНИИМАШ в дальнейшем. 

Павлов подчеркнул, что состояние здоровья Кудрявцева сильно ухудшилось за год, проведенный в изоляторе. Ученого арестовали в прошлом году. По версии ФСБ, он передавал секретные данные, касающиеся разработки гиперзвукового оружия за границу. Коллеги Кудрявцева утверждают, что он не имел доступа к гостайне.

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