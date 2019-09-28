Джонсону предъявили обвинения в превышении полномочий на посту мэра Лондона

12:00 Источник: Газета.Ru

В отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона начато расследование по факту превышении должностных обязанностей в период его нахождения на посту мэра Лондона. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что представитель лондонской администрации направил Джонсону письмо, в котором утверждается, что премьер-министр в прошлом не раз использовал свое положение в качестве мэра Лондона, чтобы «приносить пользу» предпринимателю Дженнифер Аркури.



Автор письма также добавил, что из-за содействия предпринимательской деятельности Аркури мог пострадать «государственный кошелек».



Уточняется, что Джонсона направили в Независимое управление по делам полиции, поскольку, находясь на должности мэра Лондона, он также был главой отдела по делам полиции и комиссариата. Чиновник из правительства назвал возбуждение расследования «мотивированной атакой». Газета.Ru

