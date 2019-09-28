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Агентство S&P повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины

15:00 28.09.2019 Источник: Эхо Москвы

Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с «B-» до «B». Прогноз стабильный. Агентство объясняет свое решение улучшением макроэкономического управления, накоплением валютных резервов и сокращением бюджетного дефицита.  Эхо Москвы

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