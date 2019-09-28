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Самолет с премьером Пакистана вернулся в Нью-Йорк из-за технической неисправности - ТВ

10:30 28.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет премьер- министра Пакистана Имрана Хана был вынужден вернуться в аэропорт Нью-Йорка из-за технической неисправности. Как сообщает в субботу телеканал "Гео ти-ви", воздушное судно с делегацией Пакистана, участвовавшей в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вылетело в ночь с пятницы на субботу из аэропорта имени Джона Кеннеди.

По информации канала, незначительная техническая неисправность была обнаружена примерно в 700 километрах от Нью-Йорка. Экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета для проведения диагностики и исправления неполадки. На данный момент информации относительно причины неисправности, а также примерного времени вылета Хана в Пакистан нет.

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