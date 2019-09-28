Часть экипажа загоревшегося в южнокорейском порту судна составляют россияне - консульство

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Консульство РФ в Сеуле подтвердило корр. ТАСС в субботу, что девять членов экипажа загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан судна являются россиянами.

В консульстве также отметили, что само судно является филиппинским, а его экипаж - интернациональным. Информация о том, пострадали ли россияне, уточняется.



По данным консульства, на месте инцидента в настоящее время работают спасатели, пожарные и полиция. Причины возгорания пока неизвестны.



Утром в субботу (ночь с пятницы на субботу мск) в южнокорейском порту Ульсан на грузовом судне, перевозившем нефтепродукты с Каймановых островов, произошел взрыв, за которым последовал пожар. По информации агентства Ренхап, на борту находились 25 человек, среди них граждане России и Филиппин. Все они были эвакуированы. Девять человек получили ранения, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Огонь распространился на другое судно, на борту которого находился 21 человек, все они также были спасены.



Береговая охрана начала расследование. Также были предприняты меры по перемещению находившихся рядом судов во избежание дальнейшего распространения огня.

