Умер Марк Захаров
12:30 28.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86 году жизни. Об этом ТАСС сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер.
"Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из магикан", - сказал Варшавер.
О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.
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