Умер Марк Захаров

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86 году жизни. Об этом ТАСС сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер.

"Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из магикан", - сказал Варшавер.



О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

