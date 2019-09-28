На Лене в Якутии столкнулись два теплохода
16:00 28.09.2019 Источник: Интерфакс
Органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводят проверку по факту столкновения двух грузовых теплоходов на реке Лена, сообщает в субботу управление.
По предварительным данным, 27 сентября в 22:40 по местному времени на левом берегу реки Лена теплохода "СПН-865", следовавший по маршруту "Якутск - Нижний Бестях", столкнулся с теплоходом "СПН-858", двигавшимся в обратном направлении.
На борту теплоходов находились автомобили. Пострадал один человек.
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