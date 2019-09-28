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Новые правила противопожарного режима не запрещают курить на балконах - МЧС РФ

17:00 28.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не подразумевает запрет на курение на балконах. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих", - сказали в министерстве, отметив, что постановление "рассчитано на то, чтобы сформировать культуру курения".

"Курить на балконе можно, если это не создает угрозу возникновения пожара, - добавили в МЧС. - В случае его возникновения из-за неосторожного курения, курильщик будет привлечен к ответственности (административной - прим. ТАСС) за нарушение правил пожарной безопасности". Ранее на виновника пожара могли подать гражданский иск в суд.

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. При этом в министерстве пояснили, что с 1 октября запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц.

Постановление вызвало широкий общественный резонанс. Директор департамента МЧС Ринат Еникеев позже пояснил, что цель новых правил - это не борьба с курильщиками, после принятия поправок, если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия при курении будет повод и основание выявить виновного. Благодаря изменениям в правила противопожарного режима пострадавшим будет легче взыскивать потери с виновного лица.

Запрет на курение на балконах успели поддержать в Кремле и Минздраве РФ.


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