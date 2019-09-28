Запад завидует Путину из-за его достижений - Берни Экклстоун
17:30 28.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Достижения президента РФ Владимира Путина вызывают зависть у Запада, поэтому они (западники - прим. ТАСС) продолжают оказывать давление на Россию. Такое мнение в интервью ТАСС высказал бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун.
"Мне хотелось бы, чтобы он (Путин - прим. ТАСС) не был очень занят разбирательством дел, которые его не касаются, которые сложно выполнить. Ему приходится заниматься слишком большим количеством вещей, - отметил 88-летний Экклстоун. - Беспокоиться о том, что случится с миром через 50 лет, что будет с мировым потеплением, с ситуацией в Европе... Обидно, что у него нет времени покорить Европу - это было бы хорошо".
На вопрос, считает ли он, что давление на Путина и Россию со стороны Запада не спадает, Экклстоун ответил: "Думаю, что такие вещи происходят всегда. Просто они [на Западе] завидуют тому, чего Путин смог достичь. Тому, что у него сейчас есть, что он сумел сделать то, что весь остальной мир только намеревался".
Бывший глава "Формулы-1" назвал Путина своим кумиром. "Я это говорю не потому, что разговариваю с вами в России: с того момента, как я встретил мистера Путина, я стал большим его поклонником, - сказал Экклстоун. - В том, что касается его поведения, что касается его дел. Нам надо еще несколько мистеров Путиных".
Экклстоун руководил "Формулой-1" с конца 1970-х до 2017 года, когда был отправлен в отставку новыми владельцами - американской компанией Liberty Media.
НОВОСТИ
- 18:00 28.09.2019
- Два бывших вице-премьера правительства Забайкалья стали фигурантами уголовного дела
- 17:00 28.09.2019
- Новые правила противопожарного режима не запрещают курить на балконах - МЧС РФ
- 16:00 28.09.2019
- На Лене в Якутии столкнулись два теплохода
- 15:00 28.09.2019
- Агентство S&P повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины
- 14:00 28.09.2019
- В Бундестаге выступили за ослабление антироссийских санкций
- 13:00 28.09.2019
- Мадуро сообщил о прибытии российских военных специалистов в Венесуэлу
- 12:30 28.09.2019
- Умер Марк Захаров
- 12:00 28.09.2019
- Джонсону предъявили обвинения в превышении полномочий на посту мэра Лондона
- 11:30 28.09.2019
- Часть экипажа загоревшегося в южнокорейском порту судна составляют россияне - консульство
- 11:00 28.09.2019
- Обвиняемого в госизмене Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать