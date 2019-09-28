Запад завидует Путину из-за его достижений - Берни Экклстоун

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Достижения президента РФ Владимира Путина вызывают зависть у Запада, поэтому они (западники - прим. ТАСС) продолжают оказывать давление на Россию. Такое мнение в интервью ТАСС высказал бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун.

"Мне хотелось бы, чтобы он (Путин - прим. ТАСС) не был очень занят разбирательством дел, которые его не касаются, которые сложно выполнить. Ему приходится заниматься слишком большим количеством вещей, - отметил 88-летний Экклстоун. - Беспокоиться о том, что случится с миром через 50 лет, что будет с мировым потеплением, с ситуацией в Европе... Обидно, что у него нет времени покорить Европу - это было бы хорошо".



На вопрос, считает ли он, что давление на Путина и Россию со стороны Запада не спадает, Экклстоун ответил: "Думаю, что такие вещи происходят всегда. Просто они [на Западе] завидуют тому, чего Путин смог достичь. Тому, что у него сейчас есть, что он сумел сделать то, что весь остальной мир только намеревался".



Бывший глава "Формулы-1" назвал Путина своим кумиром. "Я это говорю не потому, что разговариваю с вами в России: с того момента, как я встретил мистера Путина, я стал большим его поклонником, - сказал Экклстоун. - В том, что касается его поведения, что касается его дел. Нам надо еще несколько мистеров Путиных".



Экклстоун руководил "Формулой-1" с конца 1970-х до 2017 года, когда был отправлен в отставку новыми владельцами - американской компанией Liberty Media.

