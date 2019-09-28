Два бывших вице-премьера правительства Забайкалья стали фигурантами уголовного дела
18:00 28.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывшие вице-премьеры правительства Забайкальского края Виктор Паздников и Марина Кириллова стали фигурантами уголовного дела о сокрытии налогов. Об этом сообщил в субботу журналистам пресс- секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.
"Возбуждено уголовное дело в отношении [избранной в Заксобрание и уходящей с должности и. о. вице-премьера] министра финансов Забайкальского края Марины Кирилловой, а также [уволившегося 24 сентября и. о. вице-премьера] бывшего министра территориального развития края Виктора Паздникова. Кириллова подозревается в совершении преступления по статье "Организация и руководство сокрытием денежных средств, за счет которых <...> должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере". Паздников подозревается в пособничестве указанному преступлению", - сказал Марков.
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