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Путин примет участие в церемонии прощания с Жаком Шираком

18:30 28.09.2019 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин примет участие в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Об этом сообщают пресс-службы Елисейского дворца и Кремля. 

Жак Ширак скончался в четверг в возрасте 86-ти лет. Траурная церемония состоится в понедельник в парижском соборе Сен-Сюльпис. Понедельник объявлен во Франции днем национального траура.  Эхо Москвы

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