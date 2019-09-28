Путин примет участие в церемонии прощания с Жаком Шираком

18:30 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин примет участие в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Об этом сообщают пресс-службы Елисейского дворца и Кремля.

Жак Ширак скончался в четверг в возрасте 86-ти лет. Траурная церемония состоится в понедельник в парижском соборе Сен-Сюльпис. Понедельник объявлен во Франции днем национального траура. Эхо Москвы