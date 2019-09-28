В Атлантике после шторма пропало судно с украинцами на борту

19:00 Источник: Интерфакс

В Атлантическом океане исчезло судно Bourbon Rhode с гражданами Украины на борту, идет поисковая операция, сообщил заместитель директора департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич.

"26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины", - сказал Кирилич в субботу агентству "Интерфакс-Украина".

