0
0
66
НОВОСТИ

В Атлантике после шторма пропало судно с украинцами на борту

19:00 28.09.2019 Источник: Интерфакс

В Атлантическом океане исчезло судно Bourbon Rhode с гражданами Украины на борту, идет поисковая операция, сообщил заместитель директора департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич.

"26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины", - сказал Кирилич в субботу агентству "Интерфакс-Украина".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 28.09.2019
Экипаж МКС с помощью руки-манипулятора захватил японский "грузовик"
0
35
18:30 28.09.2019
Путин примет участие в церемонии прощания с Жаком Шираком
0
126
18:00 28.09.2019
Два бывших вице-премьера правительства Забайкалья стали фигурантами уголовного дела
0
153
17:30 28.09.2019
Запад завидует Путину из-за его достижений - Берни Экклстоун
0
203
17:00 28.09.2019
Новые правила противопожарного режима не запрещают курить на балконах - МЧС РФ
0
221
16:00 28.09.2019
На Лене в Якутии столкнулись два теплохода
0
282
15:00 28.09.2019
Агентство S&P повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины
0
321
14:00 28.09.2019
В Бундестаге выступили за ослабление антироссийских санкций
0
374
13:00 28.09.2019
Мадуро сообщил о прибытии российских военных специалистов в Венесуэлу
0
416
12:30 28.09.2019
Умер Марк Захаров
0
458

Возврат к списку