В Атлантике после шторма пропало судно с украинцами на борту
19:00 28.09.2019 Источник: Интерфакс
В Атлантическом океане исчезло судно Bourbon Rhode с гражданами Украины на борту, идет поисковая операция, сообщил заместитель директора департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич.
"26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины", - сказал Кирилич в субботу агентству "Интерфакс-Украина".
НОВОСТИ
- 19:30 28.09.2019
- Экипаж МКС с помощью руки-манипулятора захватил японский "грузовик"
- 18:30 28.09.2019
- Путин примет участие в церемонии прощания с Жаком Шираком
- 18:00 28.09.2019
- Два бывших вице-премьера правительства Забайкалья стали фигурантами уголовного дела
- 17:30 28.09.2019
- Запад завидует Путину из-за его достижений - Берни Экклстоун
- 17:00 28.09.2019
- Новые правила противопожарного режима не запрещают курить на балконах - МЧС РФ
- 16:00 28.09.2019
- На Лене в Якутии столкнулись два теплохода
- 15:00 28.09.2019
- Агентство S&P повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины
- 14:00 28.09.2019
- В Бундестаге выступили за ослабление антироссийских санкций
- 13:00 28.09.2019
- Мадуро сообщил о прибытии российских военных специалистов в Венесуэлу
- 12:30 28.09.2019
- Умер Марк Захаров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать