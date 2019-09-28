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Экипаж МКС с помощью руки-манипулятора захватил японский "грузовик"

19:30 28.09.2019 Источник: Эхо Москвы

Экипаж МКС осуществил с помощью руки-манипулятора захват японского грузовика «Белый аист 8». Как сообщает NASA, сейчас 12-тонный корабль успешно пристыковался к  американскому сегменту Harmony.

Японский корабль доставил на  МКС более 4 тонн груза, в  том числе шесть новых литий-ионных аккумуляторов для солнечных батарей. В составе МКС японский «грузовик» должен провести около месяца.  Эхо Москвы

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