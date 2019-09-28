Около половины американцев поддержали решение начать процедуру импичмента Трампа - опрос

20:00 Источник: Эхо Москвы

Решение начать процедуру импичмента Трампа поддержали 47% американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу издания The Hill.

Процедура импичмента Трампа была запущена после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого президент США попросил расследовать деятельность на Украине газовой компании Хантера Байдена, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена — вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года. Эхо Москвы