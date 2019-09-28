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Около половины американцев поддержали решение начать процедуру импичмента Трампа - опрос

20:00 28.09.2019 Источник: Эхо Москвы

Решение начать процедуру импичмента Трампа поддержали 47% американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по  заказу издания The Hill. 

Процедура импичмента Трампа была запущена после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого президент США попросил расследовать деятельность на Украине газовой компании Хантера Байдена, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена  — вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года.  Эхо Москвы

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