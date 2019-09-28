Около половины американцев поддержали решение начать процедуру импичмента Трампа - опрос
20:00 28.09.2019 Источник: Эхо Москвы
Решение начать процедуру импичмента Трампа поддержали 47% американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу издания The Hill.
Процедура импичмента Трампа была запущена после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого президент США попросил расследовать деятельность на Украине газовой компании Хантера Байдена, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена — вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года. Эхо Москвы
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