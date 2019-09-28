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В провинции Идлиб находится самая большая в мире группировка террористов - глава МИД Сирии

20:30 28.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самая многочисленная в мире группировка иностранных боевиков находится в настоящее время в сирийской провинции Идлиб, они держат в заложниках мирных жителей. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

"Всем известно, что в Идлибе сейчас находится самое многочисленное в мире сборище иностранных террористов", - сказал он. Муаллем констатировал, что такие оценки подтверждают, в частности, "специализированные комитеты Совета Безопасности ООН".

Муаллем отметил, что боевики продолжают обстрелы с применением ракет и минометов "близлежащих жилых кварталов". "Они используют мирных жителей в Идлибе в качестве живого щита", - добавил министр. Он подчеркнул, что боевики не позволяют местным жителям покинуть данный район через созданный сирийскими властями гуманитарный коридор.

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