Исчезнувшее в Атлантическом океане судно Bourbon Rhode затонуло

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло. Такую информацию в субботу предоставил судовладелец.

"Подтверждено, что судно затонуло. Поиски продолжают вестись в погодных условиях, которые улучшаются", - сообщил судовладелец украинскому агентству УНН.



Ранее в субботу стало известно, что судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого - граждане Украины, пропало во время шторма в Атлантическом океане 26 сентября. Это случилось на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции). По данным СМИ, судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов и попало в циклон. На борту находилось 14 членов экипажа.



Судовладелец уточнил, что трое членов экипажа судна, среди которых двое - украинцы, - были спасены благодаря самолету ВМС Франции, который был направлен в зону поиска. Члены экипажа были найдены на спасательной шлюпке, им оказывается помощь, пишет СМИ.



К поискам подключились другие суда, находящиеся в районе исчезновения Bourbon Rhode.

