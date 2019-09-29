Трамп: Происходящее сейчас - это величайшее мошенничество в истории американской политики
08:50 29.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп на фоне начатой находящейся под контролем демократов Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента заявил в субботу, что не позволит им себя остановить.
"Происходящее сейчас - это величайшее мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят отнять ваше оружие, здравоохранение, голос, свободу, судей, они хотят отнять все. Мы не можем позволить этому произойти, мы боремся за то, чтобы осушить болото. <...> Все очень просто - они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас, я никогда не дам этому случиться", - заявил Трамп в видеообращении, опубликованном на его странице в "Твиттере".
При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что в этом противостоянии "на кону стоят" Соединенные Штаты.
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