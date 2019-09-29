Погода в Москве в воскресенье: облачно, возможны осадки

08:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачность, небольшой и местами умеренный дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до 8-10 градусов.

Днем ветер южного и юго-восточного направления 5-10 м/ с, ночью направление может сместиться на юго-запад, местами ожидаются порывы 17 м/с. Атмосферное давление днем составит около 744 мм ртутного столба, ночью опустится до 740 мм.