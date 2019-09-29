Корабль Маска для марсианской одиссеи может выйти на орбиту Земли уже через полгода
08:58 29.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Космический корабль Starship американской компании SpaceX может попасть на орбиту меньше чем через полгода, заявил в воскресенье основатель компании Илон Маск во время презентации на пусковом комплексе SpaceX в районе Бока-Чика (штат Техас). Мероприятие было приурочено к годовщине первого вывода полезного груза на орбиту созданной SpaceX ракетой-носителем Falcon-1, который состоялся в 2008 году.
"Это прозвучит безумно, но, думаю, мы хотим достичь орбиты меньше чем через шесть месяцев", - сказал Маск. Глава SpaceX подтвердил, что первый испытательный полет корабля на высоту 20 км состоится уже через 1-2 месяца.
Starship - космический корабль многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс и рассчитанный на 100 человек.
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