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Корабль Маска для марсианской одиссеи может выйти на орбиту Земли уже через полгода

08:58 29.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космический корабль Starship американской компании SpaceX может попасть на орбиту меньше чем через полгода, заявил в воскресенье основатель компании Илон Маск во время презентации на пусковом комплексе SpaceX в районе Бока-Чика (штат Техас). Мероприятие было приурочено к годовщине первого вывода полезного груза на орбиту созданной SpaceX ракетой-носителем Falcon-1, который состоялся в 2008 году.

"Это прозвучит безумно, но, думаю, мы хотим достичь орбиты меньше чем через шесть месяцев", - сказал Маск. Глава SpaceX подтвердил, что первый испытательный полет корабля на высоту 20 км состоится уже через 1-2 месяца.

Starship - космический корабль многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс и рассчитанный на 100 человек.

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