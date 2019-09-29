СМИ: Президент Украины оскорбил Германию в разговоре с Трампом...
09:07 29.09.2019 Источник: Газета.Ru
Президент Украины Владимир Зеленский, который при общении с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сказал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель делает недостаточно для украинской стороны, оскорбил Германию. Об этом сообщает Spiegel.
Как пишет издание, правительство Германии не оценило слова Зеленского, который в разговоре с Трампом не упомянул о вкладе Меркель в мир на Украине.
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