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Британский премьер обещает построить и отремонтировать сорок новых больниц в стране

11:40 29.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал построить и отремонтировать сорок новых больниц в стране. Об этом глава правительства заявил в интервью газете "Санди телеграф", которое было опубликовано в воскресенье.

"Мы запускаем самую масштабную программу в жизни целого поколения. Вы, наверное, видели, что на ступенях Даунинг- стрит (в июле этого года, когда Джонсон вступил в должность - прим. ТАСС) я объявил об обновлении 20 больниц. Сейчас в развитие этого 40 больниц будут построены по всей стране", - сказал премьер-министр.

По информации издания, расходы на реализацию этого плана во второй половине следующего десятилетия составят 13 млрд фунтов (16 млрд долларов), однако не уточняется, из каких источников правительство намерено привлечь эти средства. "Это будет самая большая сумма, когда-либо инвестированная в Национальную службу здравоохранения", - добавил глава правительства.

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