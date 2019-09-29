Украинские власти задумались о восстановлении транспортного сообщения с Крымом
12:00 29.09.2019
Отвечая на вопрос, планируются ли официальные перевозчики, министр сказал: "Обязательно". Пока точно не понятно, о каких перевозках говорит министр - автобусном сообщении или железнодорожном. (strana.ua)
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