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НОВОСТИ

Украинские власти задумались о восстановлении транспортного сообщения с Крымом

12:00 29.09.2019

Между Крымом и материковой Украиной намерены возобновить транспортное пассажирское сообщение. Об этом "Радио Свобода" сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Видео этого интервью опубликовано на YouTube-канале СМИ. Криклий отметил, что на данный момент между полуостровом и материком строятся новые КПВВ.

Отвечая на вопрос, планируются ли официальные перевозчики, министр сказал: "Обязательно". Пока точно не понятно, о каких перевозках говорит министр - автобусном сообщении или железнодорожном. (strana.ua

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