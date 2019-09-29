Борису Джонсону пришлось извиняться перед королевой

12:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед королевой Елизаветой II за то, что приостановка работы парламента, одобренная монархом по его рекомендации, была признана незаконной Верховным судом. Об этом сообщила в воскресенье газета "Санди таймс".

По ее информации, Джонсон позвонил монарху во вторник сразу после того, как судья Бренда Хейл, председатель одной из высших апелляционных инстанций королевства, огласила вердикт. "Суд пришел к выводу, что решение посоветовать ее величеству приостановить работу парламента было незаконным, поскольку оно приводило к нарушению или препятствованию способности парламента выполнять свои конституционные функции без разумного обоснования", - заявила она.