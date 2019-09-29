В Москве 6 октября проведут отборочный этап студенческого чемпионата мира по программированию

14:58

На площадках 18 московских вузов 6 октября состоится Moscow Programming Contest - отборочный этап самого престижного мирового чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). В соревновании примут участие более 1500 человек, сообщает пресс-служба организаторов, Центра развития IT-образования МФТИ.



Каждое учебное заведение может представить на отборочном этапе несколько студенческих команд из трех человек. Квалификация будет проходить в МФТИ, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МАИ, МИСиС, МИЭТ, а также в других столичных вузах, колледжах и техникумах, которые до конца сентября подадут заявку организаторам и откроют соревновательную площадку. Квалификационный тур Moscow Programming Contest состоится в одно время с Всероссийской командной олимпиадой школьников по программированию.



Из нескольких сотен команд, участвующих в 1/8 финала, в четвертьфинал ICPC попадут лишь 90. Победители четвертьфинальных состязаний получат право участвовать в финале чемпионата Северо-Восточного европейского региона (Northern Eurasia Finals), где будут соревноваться команды из России и стран СНГ, а затем и в суперфинале, который в 2020 году примет Москва.

