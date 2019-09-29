0
0
41
НОВОСТИ

В Москве 6 октября проведут отборочный этап студенческого чемпионата мира по программированию

14:58 29.09.2019

На площадках 18 московских вузов 6 октября состоится Moscow Programming Contest - отборочный этап самого престижного мирового чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). В соревновании примут участие более 1500 человек, сообщает пресс-служба организаторов, Центра развития IT-образования МФТИ.

Каждое учебное заведение может представить на отборочном этапе несколько студенческих команд из трех человек. Квалификация будет проходить в МФТИ, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МАИ, МИСиС, МИЭТ, а также в других столичных вузах, колледжах и техникумах, которые до конца сентября подадут заявку организаторам и откроют соревновательную площадку. Квалификационный тур Moscow Programming Contest состоится в одно время с Всероссийской командной олимпиадой школьников по программированию.

Из нескольких сотен команд, участвующих в 1/8 финала, в четвертьфинал ICPC попадут лишь 90. Победители четвертьфинальных состязаний получат право участвовать в финале чемпионата Северо-Восточного европейского региона (Northern Eurasia Finals), где будут соревноваться команды из России и стран СНГ, а затем и в суперфинале, который в 2020 году примет Москва.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:43 29.09.2019
Власти Китая собираются привлечь еще больше иностранных вложений, защищая инвесторов
0
70
13:42 29.09.2019
Украинского министра "неправильно поняли" по поводу сообщения с Крымом
0
184
13:34 29.09.2019
Британская оппозиция готова пойти на чрезвычайные меры в отношении Бориса Джонсона
0
187
13:10 29.09.2019
В Украине появилась петиция с призывом обнародовать разговоры Зеленского и Путина
0
203
12:57 29.09.2019
Борису Джонсону пришлось извиняться перед королевой
0
215
12:00 29.09.2019
Украинские власти задумались о восстановлении транспортного сообщения с Крымом
0
269
11:40 29.09.2019
Британский премьер обещает построить и отремонтировать сорок новых больниц в стране
0
249
10:28 29.09.2019
В МИД Германии не исключают новой отсрочки "брекзита"
0
341
09:50 29.09.2019
Илон Маск заявил, что если бы пришельцы были на Земле, он бы об этом знал
0
352
09:07 29.09.2019
СМИ: Президент Украины оскорбил Германию в разговоре с Трампом...
0
411

Возврат к списку