В Москве 6 октября проведут отборочный этап студенческого чемпионата мира по программированию
14:58 29.09.2019
Каждое учебное заведение может представить на отборочном этапе несколько студенческих команд из трех человек. Квалификация будет проходить в МФТИ, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МАИ, МИСиС, МИЭТ, а также в других столичных вузах, колледжах и техникумах, которые до конца сентября подадут заявку организаторам и откроют соревновательную площадку. Квалификационный тур Moscow Programming Contest состоится в одно время с Всероссийской командной олимпиадой школьников по программированию.
Из нескольких сотен команд, участвующих в 1/8 финала, в четвертьфинал ICPC попадут лишь 90. Победители четвертьфинальных состязаний получат право участвовать в финале чемпионата Северо-Восточного европейского региона (Northern Eurasia Finals), где будут соревноваться команды из России и стран СНГ, а затем и в суперфинале, который в 2020 году примет Москва.
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