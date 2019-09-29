Себастьян Курц заявил о победе свой партии на выборах в Национальный совет Австрии

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, которая лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), признал победу своей партии и намерен вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые проходят в парламент.

"Мы безумно благодарны, это невероятный результат, мы чрезмерно счастливы и сделаем все, чтобы с уважением отнестись к этому доверию избирателей, - заявил Курц после публикации первых предварительных результатов. - Мы сделаем то, что обещали: мы будем вести переговоры со всеми партиями, которые представлены в парламенте. Мы постараемся добиться взаимоуважительного сотрудничества всех партий, чтобы работать во благо Австрии".